



La CCI Oise propose aux entreprises une matinale export dédiée à l’accord entre l’Union européenne et le Mercosur, regroupant l’Argentine, le Brésil, le Paraguay et l’Uruguay. Programmée le 18 juin prochain de 9h30 à 12h, cette rencontre se tiendra dans les locaux de la CCI de l’Oise à Beauvais. L’objectif est d’informer les acteurs économiques sur les implications concrètes de cet accord commercial.

Cet accord est présenté comme un levier de développement pour les entreprises européennes, notamment grâce à une diminution significative des droits de douane. Il permet également d’accéder plus facilement à un marché regroupant environ 270 millions de consommateurs, offrant ainsi de nouveaux débouchés à l’international.

Un programme centré sur les règles douanières et l’échange

La matinale abordera plusieurs points techniques liés au fonctionnement de l’accord UE–Mercosur. Les participants auront également la possibilité de se renseigner sur la réduction des droits de douane, les règles d’origine préférentielle ainsi que les preuves d’origine et les obligations douanières. Un temps d’échange est également prévu avec les intervenants afin de répondre aux questions des participants.

Les personnes souhaitant y participer sont invitées à remplir le formulaire d’inscription disponible en ligne via le site internet dédié.







