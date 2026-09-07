La Communauté d’agglomération du Beauvaisis et la Ville de Beauvais donnent rendez-vous aux entreprises, administrations et associations le 1er octobre 2026 pour une nouvelle édition du Défi inter-entreprises. Au programme : sport, esprit d’équipe et convivialité.

Le rendez-vous est fixé à partir de 18h au plan d’eau du Canada. Pour cette 23e édition, les organisateurs invitent les structures du territoire à composer des équipes de quatre personnes afin de participer à une épreuve en relais. L’événement avait rassemblé 290 équipes lors de sa précédente édition.

Trois disciplines au programme

Chaque équipe sera constituée d’un coureur, d’un vététiste et de deux canoéistes. Les participants devront successivement parcourir 3 000 mètres à pied, 6 000 mètres à VTT, puis 600 mètres en canoë. Le départ de la première épreuve est prévu à 18h, après un échauffement collectif. Une fois les épreuves terminées, la soirée se poursuivra à l’Elispace à partir de 20h30 autour d’un cocktail dînatoire. La cérémonie prévoit également une remise de récompenses, un groupe de musique et la projection d’une vidéo consacrée au défi.

Dix-neuf coupes seront remises : cinq aux premières équipes féminines, cinq aux premières équipes masculines, cinq aux premières équipes mixtes, une dans la catégorie « Meilleure Participation » et trois entreprises pour leur « animation la plus originale ».

L’inscription est fixée à 347,50 € HT par équipe, repas compris pour les quatre participants. Le tarif passera à 360 € HT à partir du 21 septembre pour des raisons logistiques.



