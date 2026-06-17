Béthune : l'emblématique Black Star repris par Cédric Meston

L’avenir de Black Star est désormais assuré. Placée en redressement judiciaire, l’entreprise de Béthune, unique industriel français spécialisé dans le reconditionnement de pneus pour véhicules légers et utilitaires, vient d’être reprise par l’entrepreneur Cédric Meston, accompagné d’un consortium d’investisseurs et des dirigeants Arnaud Hage et Adrien Eymard. La décision a été officialisée par le tribunal de commerce d’Arras le 17 juin. Cette reprise donne naissance à «Black Star Next», un projet qui entend repositionner le pneu reconditionné comme une alternative à la fois économique, industrielle et environnementale. Installée depuis 2021 sur l’ancien site Bridgestone de Béthune, l’entreprise dispose d’un outil industriel de 45 000 m² et d’un savoir-faire acquis en 46 ans d’existence.

Pour les repreneurs, le contexte de marché est favorable. La hausse des prix des pneus neufs, estimée à plus de 25 % entre 2021 et 2024, la recherche d’économies par les automobilistes et les nouvelles réglementations favorisant l’économie circulaire créent un terrain propice au développement du reconditionné. «Reprendre Black Star, c'est sauver un actif industriel unique et des dizaines d'emplois. C'est aussi une évidence stratégique : nous sommes au croisement du pouvoir d'achat, de l'économie circulaire et de la souveraineté industrielle», souligne Cédric Meston, qui présidera le board de la nouvelle société.

«Nous avons une mission : prouver que l'on peut fabriquer en France, vendre en France et être rentables»

L’équilibre financier est annoncé dès la fin de cette année. L’activité bénéficie déjà de contrats sécurisés avec Bridgestone et Mobivia (Norauto). Le développement commercial doit également s’appuyer sur de nouveaux débouchés auprès des gestionnaires de flottes automobiles, des constructeurs, des réseaux d’entretien et du commerce en ligne.

L’enjeu social constitue l’un des points forts du projet. La reprise permet de préserver immédiatement 91 emplois sur le bassin de Béthune, avec un engagement de maintien des effectifs pendant deux ans. Les repreneurs affichent même une ambition de croissance, visant 144 emplois à l’horizon 2030. «Nous avons une mission : prouver que l'on peut fabriquer en France, vendre en France et être rentables», affirme Arnaud Hage, président de Black Star Next. Pour Adrien Eymard, directeur général, le redémarrage s’appuie avant tout sur «des équipes de grande qualité» et sur un savoir-faire industriel rare dans le secteur.