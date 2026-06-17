Rheinmetall : l’usine Pierburg de Basse-Ham a trouvé un repreneur

Porté par la forte croissance du marché de la défense en Europe, le groupe allemand Rheinmetall poursuit sa transformation. L'industriel, qui s'est imposé comme l'un des principaux bénéficiaires du réarmement européen, entend désormais concentrer ses investissements et ses capacités de production sur les activités militaires. Une stratégie qui l'a conduit à se séparer de sa division automobile Power Systems, héritière d'un savoir-faire historique dans les équipements pour moteurs thermiques.

Cette annonce avait suscité de nombreuses inquiétudes en Moselle. À Basse-Ham, près de Thionville, l'usine Pierburg emploie environ 250 personnes dans la fabrication de systèmes destinés à l'industrie automobile. Depuis la mise en vente de la branche, les salariés et leurs représentants craignaient une restructuration ou un démantèlement de l'activité.

AEQUITA s'engage à préserver les emplois

Le groupe allemand a finalement trouvé un acquéreur en la personne du fonds d'investissement munichois AEQUITA. Celui-ci reprend l'ensemble de la division Power Systems et ses différents sites industriels, dont celui de Basse-Ham. Surtout, le repreneur a indiqué vouloir maintenir les effectifs et poursuivre l'exploitation des marques historiques du groupe.

Une annonce accueillie avec soulagement dans le bassin d'emploi thionvillois. Si la transaction doit encore franchir plusieurs étapes réglementaires avant sa finalisation définitive, prévue d'ici la fin de l'année, l'essentiel est désormais acquis : l'usine mosellane dispose d'une perspective industrielle claire. Dans un contexte de profonde mutation du secteur automobile européen, cette visibilité était particulièrement attendue. Pour les salariés de Pierburg, elle met fin à plusieurs mois d'incertitude quant à l'avenir du site.