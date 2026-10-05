Le député LFI du Val-d'Oise Paul Vannier a annoncé lundi avoir saisi le parquet de Pontoise après avoir recueilli des témoignages faisant état de violences policières contre des lycéens mobilisés dans sa circonscription où, la semaine dernière, un adolescent a été grièvement blessé à l’œil à la suite d'un tir de LBD.

"Je n'ai jamais assisté à un mouvement aussi puissant, aussi clair dans ses revendications et je n'ai en même temps jamais assisté à une répression policière aussi importante sur des enfants", a dénoncé le parlementaire d'Argenteuil-Bezons à la veille d'un acte III du mouvement auquel se joindront les syndicats.

Coups de matraque au visage, menaces, injures... l'élu insoumis a effectué un signalement au procureur de Pontoise, au titre de l'article 40 (qui impose aux agents publics de signaler tout crime ou délit constaté dans l'exercice de leurs fonctions) après avoir recueilli les témoignages de plusieurs adolescents relatant des violences subies lors d'interventions des forces de l'ordre, selon ce document consulté par l'AFP.

En conférence de presse, le député a évoqué "le cas de N., lycéen à Argenteuil qui a été visé par un tir de LBD à l’œil, à une distance extrêmement courte".

Sur une photo présentée par l'élu aux journalistes, on peut voir le haut du visage tuméfié et ensanglanté de l'adolescent : "il est aujourd'hui encore hospitalisé. Les médecins ne savent dire à cette heure s'il va perdre ou non l'usage de son œil", a-t-il ajouté.

Le parquet a ouvert une enquête confiée à l'IGPN - la police des polices - à la suite de ces faits, qui ont eu lieu jeudi matin sur la dalle d'Argenteuil, près de deux lycées.

"Le procureur de la République de Pontoise a évoqué une distance de 20 mètres (entre le policier et le lycéen). La famille, ce matin encore, m'indiquait que cette distance était comprise entre 5 et 10 mètres", rapporte Paul Vannier.

Rappelant "les revendications parfaitement légitimes" des adolescents concernant des bâtiments scolaires "extrêmement dégradés", "des emplois du temps à rallonge", l'élu a également évoqué Parcoursup "qui épuise et stresse psychologiquement les lycéens".

Paul Vannier a demandé "au gouvernement de faire cesser cette escalade policière dans la répression d'un mouvement lycéen absolument tranquille et revendicatif".