Dans le cadre du programme de maintien de l’agriculture en zones humides (PMAZH) en plaine maritime picarde, le syndicat mixte baie de Somme-grand littoral picard et la chambre d'agriculture de la Somme, organise le 5 septembre un marché de producteurs locaux et une rando gourmande au départ de l’une des fermes d'élevage d'agneaux de prés salés emblématiques de la baie de Somme. Elle se trouve à Pinchefalise, hameau de Boismont.



Richesse de la découverte

C’est là que Régis et Vincent Dupays élèvent 500 brebis et agnelles. Chaque année, environ 550 agneaux naissent : «Nous vendons les carcasses à des bouchers, restaurants, grandes surfaces essentiellement sur la côte, expliquent t-ils. Nous sommes autonomes. Depuis 2019, nous travaillons avec la conserverie la Ferme des Trois châtaigniers à Villers-Tournelle. Elle nous fabrique des rillettes de brebis, des plats cuisinés à l’agneau et des terrines d’agneaux. Nous comptons de nombreux revendeurs».

Durant la matinée, une présentation de l’exploitation sera réalisée. Un marché des producteurs se déroulera sur place de 9 heures à 13 heures. Un apéritif avec dégustation de produits est programmé à partir de 12 heures. Quant à la randonnée, son départ est prévu à 9 heures en direction de la plaine maritime picarde. C’est l’une des régions naturelles des Hauts-de-France les plus diversifiées et les plus remarquables pour son territoire naturel.

Des enjeux agroécologiques élevés

Le circuit accompagné et commenté d’environ 6 km au permettra au grand public, en particulier aux locaux, de découvrir l’agriculture, le patrimoine naturel et de rencontrer les différents acteurs du territoire impliqués dans le programme : «Cette vaste zone humide présente encore une grande variété de milieux : prairies humides, prés salés, bocages, marais, tourbières, étangs, développe Marie Aude Guignon, chargée de mission agro écologie au syndicat mixte baie de Somme-grand littoral picard. Ils subissent aujourd’hui de fortes pression. L’abandon des pratiques d’entretien traditionnelles, notamment de l’élevage, provoquent la fragmentation des milieux, la disparition de certains habitats naturels et la détérioration de la qualité de l’eau».

De ce fait, la plaine maritime picarde et ses espaces prairiaux présentent des enjeux agroécologiques élevés. Le maintien des prairies et donc de l’élevage est une priorité sur ce secteur afin d’en préserver la biodiversité, c’est tout l’objet du PMAZ. Cet événement est aussi soutenu par l’agence de l’eau Artois Picardie et le département de la Somme.



