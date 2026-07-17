Selon une étude récente de l'Insee, fin 2022, la Bourgogne-Franche-Comté comptait 60 700 micro-entreprises, soit un tiers des très petites entreprises de moins de dix salariés. Près de 5% des actifs exercent sous ce statut, qui facilite la création d'activité et l'accès à l'emploi.

Les domaines d'intervention sont variés, allant des services à la personne au numérique, en passant par la santé, le conseil ou la livraison. Cette diversité répond à des besoins de proximité, notamment dans les territoires ruraux. Les profils diffèrent selon les générations : les plus jeunes se tournent davantage vers les activités numériques et les plateformes, tandis que les plus de 55 ans privilégient la santé, les services ou les professions réglementées, souvent pour prolonger leur parcours professionnel.

Des revenus limités et une activité fragile

La micro-entreprise reste toutefois une activité complémentaire pour de nombreux entrepreneurs. Près de 46% cumulent ce statut avec un emploi salarié afin de sécuriser leurs revenus ou de tester un projet. Le revenu mensuel brut moyen atteint 590 euros, un niveau nettement inférieur au Smic, même si les situations varient selon les secteurs.

La région compte en moyenne 22 micro-entrepreneurs pour 1 000 habitants, avec une forte concentration autour de Dijon, Besançon et le long de l'axe viticole entre Dijon et Mâcon. L'étude de l'Insee souligne néanmoins la fragilité du modèle : une micro-entreprise sur quatre ne démarre jamais réellement son activité et seule une sur trois est encore active cinq ans après sa création. Malgré ces limites, ce statut occupe désormais une place importante dans l'économie régionale et contribue au maintien de nombreux services de proximité.