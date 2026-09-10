Bourgogne-Franche-Comté : le PMT renforce son soutien aux entreprises

Le PMT, pôle de compétitivité dédié aux entreprises de précision, organise une matinée de présentation de son offre de services le vendredi 16 octobre au hub&go – Technopôle Sud Bourgogne, au Creusot. Le rendez-vous s’adresse notamment aux adhérents de MECATEAMCLUSTER implantés en Bourgogne-Franche-Comté, mais aussi aux entreprises, startups et acteurs de l’accompagnement. L’objectif est de faire connaître les dispositifs proposés par le pôle et les possibilités de soutien aux projets industriels.



La matinée débutera à 8h30 par un accueil autour d’un café. À partir de 9h, les participants pourront découvrir l’écosystème du PMT, avec un focus sur son cluster Aéronautique, Spatial et Défense (ASD). Florent Moreaux, vice-président du PMT et dirigeant de Créatemps, apportera également son témoignage. Cette entreprise basée à Chalezeule (Doubs) intervient notamment dans le marquage et l’assemblage de matériaux destinés à plusieurs secteurs de précision.

Des échanges avec les entreprises

Le programme prévoit ensuite une présentation de Propulseur, l’accélérateur de startups du PMT. Philippe Houpert, fondateur d’Emiotech à Mâcon, témoignera de son expérience. Sa société développe une plateforme de réalité assistée destinée à améliorer les performances industrielles et à faciliter la transmission des savoir-faire.



De 11h à 12h, des rendez-vous individuels permettront aux participants d’échanger directement avec les représentants du PMT. Ces rencontres doivent permettre d’identifier les dispositifs les plus adaptés aux besoins et aux projets de chaque entreprise. La rencontre se tiendra au 72, rue Jean Jaurès, au Creusot, de 9h à 12h, avec un accueil dès 8h30. A noter que l'inscription est obligatoire.