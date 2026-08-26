Bretenière : Oryzya récompensée pour sa qualité de vie au travail

À Bretenière, dans la métropole dijonnaise, Oryzya vient de décrocher le prix coup de cœur QVCT, attribué par Harmonie Mutuelle dans le cadre du Prix Santé Entrepreneurs 2026. Spécialisée dans les biostimulants à base de mycorhizes, la jeune entreprise développe des solutions liées à l’agroécologie tout en appliquant ces principes à son propre fonctionnement. Matériel de seconde main, baisse de l’usage du plastique et des réactifs, équipements favorisant l’ergonomie, télétravail flexible ou encore marches collectives composent cette démarche.

Pour une jeune entreprise positionnée sur l’innovation agricole, l’enjeu dépasse la seule reconnaissance. Les conditions de travail peuvent devenir un facteur de fidélisation et d’attractivité dans un secteur où les entreprises doivent réunir des compétences scientifiques, techniques et commerciales. Oryzya cherche ainsi à aligner son organisation interne avec les principes de sobriété et de prévention qu’elle défend dans ses activités. Cette cohérence renforce son attractivité auprès de profils qualifiés.

La QVCT devient un enjeu stratégique

Cette démarche illustre une évolution plus large du monde entrepreneurial français : la qualité de vie et des conditions de travail tend à être intégrée aux politiques de gestion des compétences et de performance. Pour les PME et jeunes entreprises, elle peut constituer un levier non financier pour se différencier sur le marché du travail, notamment lorsque les moyens disponibles ne permettent pas toujours de rivaliser avec les grandes organisations sur les salaires ou les avantages.