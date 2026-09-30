C'est Show Patate à Amiens : qui fera la meilleure purée maison ?

La pomme de terre dans tous ses états : du marché à l'assiette, de la scène à la salle de cinéma, de la littérature à la bande-son, du verre de bière à la réflexion métaphysique… Les possibilités sont multiples pour que la pomme… sorte de terre et de l'ordinaire. Voilà toute l'appétence d'Amiens Show Patate pour donner l'appétit au public et participer à une semaine qui se veut aussi «gourmande que décalée», annonce Louise Boyard, la vice-présidente d'Amiens Métropole en charge du tourisme. Amiens Métropole et l'office de tourisme et des congrès reviennent pour une deuxième édition d'Amiens Show Patate. Il n'y a pas de hasard à ce que la capitale picarde mette la pomme de terre à l'honneur, le territoire étant lui-même un gros producteur de patates et le berceau après tout du célèbre Antoine Parmentier, né à Montdidier.

120 commerçants du centre-ville partenaires

L’événement est cette année resserré sur une semaine, «car finalement une semaine suffit bien pour avoir la patate», s'amuse Louise Boyard. La programmation a en effet débuté dès ce 28 septembre avec l’exposition pédagogique du Comité national interprofessionnel de la pomme de terre (CNIPT) à l’office de tourisme et dans les assiettes des restaurants amiénois jusqu'au 3 octobre. Avec les quelques 200 partenaires participant à l'organisation, pas moins de 120 commerçants du centre-ville d'Amiens sont aussi partie prenante de la manifestation. Signalés par un drapeau Amiens Show Patate sur leurs devantures, ils proposent un jeu pour retrouver un mot mystère et tenter de gagner un lot lors du tirage au sort du 3 octobre.

La journée du samedi 3 octobre s'affiche comme le temps fort de l'édition 2026 : «La patate fait son show et Amiens passera en 100% patate avec plein de surprises», assure la vice-présidente au tourisme. Le chef Florian Atteleyn emmènera par exemple les participants à son atelier faire leurs emplettes au marché sur l'eau... «de la place Parmentier, ça ne s'invente pas, souligne encore Louise Boyard avec le sourire. Après le marché, direction la cuisine pour mettre la main à la pâte et déguster leurs créations».

Le concours ouvert aux amateurs et professionnels

Côté cuisine, un autre rendez-vous est donné aux Halles d'Amiens, samedi de 16h à 18h pour le concours de purée, après le succès du concours de bisteu lors de la première édition. L'épreuve est ouverte à six candidats, amateurs comme professionnels. Ils disposeront d'une heure et quart pour réaliser leur purée classique ou revisitée, devant pour cela utiliser les ingrédients fournis, à commencer par les précieuses pommes de terre de trois variétés : Prunelle, Blue belle et Aztec gold. Beurre, sel, lait et crème seront également à disposition, les candidats pourront cependant apporter leurs propres épices, herbes, légumes ou fruits. Un jury de huit personnes élira au final la meilleure purée maison d'Amiens Show Patate 2026. Elle pourrait être accompagnée par la bière à la patate, spécialement élaborée par la microbrasserie amiénoise Bear's Tavern. Spectacles, conférences, cinéma, ateliers, expositions, visites, réservations... le programme complet et totalement show patate est présenté sur le site amiens-tourisme.com/AmiensShowPatate.