Chevigny-Saint-Sauveur renforce les contrôles sur les trottinettes

À Chevigny-Saint-Sauveur, la municipalité intensifie sa lutte contre les incivilités commises par certains conducteurs de trottinettes électriques et autres engins de déplacement personnel motorisés (EDPM). Malgré plusieurs campagnes de pédagogie et de sensibilisation, des comportements dangereux persistent sur la voie publique, présentant un danger pour les piétons, les cyclistes, les automobilistes et les conducteurs eux-mêmes.

Huit conducteurs sanctionnés

Le contrôle organisé par la police municipale le 2 octobre a conduit à sanctionner huit conducteurs. Les agents ont relevé plusieurs infractions : défaut d’assurance, vitesse excessive, transport de deux personnes sur un même engin ou utilisation d’une trottinette sans avoir atteint l’âge minimum autorisé. Lorsque les conducteurs n’avaient pas atteint l’âge minimum requis, les policiers ont parfois saisi les trottinettes, que les parents devaient venir récupérer au poste.

Le maire, Guillaume Ruet, a également sollicité la préfète de région, Violaine Demaret, afin que le port du casque et d’un équipement de visibilité — gilet haute visibilité ou équipement rétroréfléchissant — devienne obligatoire pour les utilisateurs d’EDPM. Pour étayer sa démarche, il cite l’exemple de la Saône-et-Loire, où la préfecture a instauré cette obligation au 1er octobre. Dans ce département, les contrevenants s’exposent à une contravention de deuxième classe, dont le montant peut atteindre 150 euros.

Le maire a par ailleurs signalé à l’opérateur de trottinettes en libre-service Ireine les problèmes de stationnement des engins sur les trottoirs et les pistes cyclables.

« La très grande majorité des utilisateurs est responsable, mais certains conducteurs sont de véritables dangers publics, pour les autres comme pour eux-mêmes. Nous avons sensibilisé, depuis plusieurs années, par des affiches, des publications régulières sur les réseaux sociaux ou dans le magazine municipal. Aujourd’hui, il y a un le ras-le-bol de cet incivisme. La Police municipale de Chevigny va sévir», souligne Guillaume Ruet.