Plus de 1,8 million d'euros d'avoirs criminels ont été saisis, dont un chalet à Megève, à la suite d'une opération de fraude à l'appellation Châteauneuf-du-Pape, cru prestigieux des Côtes-du-Rhône, a annoncé mercredi la gendarmerie.

Un producteur-négociant d'Occitanie a "dissimulé 679 hectolitres de vins" provenant de ses récoltes de 2020 à 2022 aux "organismes de contrôle", qui ont ensuite été commercialisés par un intermédiaire sous la fausse appellation Châteauneuf-du-Pape.

Les vignobles de ce cru réputé sont situés dans le Vaucluse, mais le volume concerné dans cette affaire est de faible ampleur, comparé à la production annuelle moyenne de 90.000 hectares sur les dix dernières années, a précisé à l'AFP cette AOP.

Les bénéfices étaient en revanche extrêmement élevés car "ce procédé aurait permis de générer un chiffre d'affaires 14 fois supérieur à celui de la valeur du vin", selon le communiqué de la gendarmerie.

L'enquête de la compagnie de Pézenas (Hérault) et la brigade d'enquête vins et spiritueux de la Dreets Occitanie (Direction régionale de l'économie et de l'emploi) a débouché sur la saisie de plus de 1,8 million d'euros d'avoirs criminels, soit un chalet à Megève (Haute-Savoie) estimé à 1,6 million d'euros et des placements financiers de plus de 220.000 euros.

"Une partie importante" des revenus "était utilisée à des fins personnelles, notamment pour l'acquisition d’un véhicule haut de gamme et d’un cheval de saut d’obstacles de compétition, ainsi que pour financer un train de vie particulièrement élevé", selon la gendarmerie, précisant que cette affaire devrait être prochainement audiencée au tribunal judiciaire de Béziers.