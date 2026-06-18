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Cabinet Bodec : la technicité au service du conseil

Expert-comptable depuis 23 ans, Guy Boddaert est aujourd’hui à la tête du cabinet Bodec, qui possède deux entités : à Bailleul et à Villeneuve d’Ascq. Il accompagne les TPE, PME et acteurs locaux dans leurs démarches comptables, avec expertise et conseil.

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© Didier Kapitza

© Didier Kapitza

Par Amandine Pinot
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 18 juin 2026 - Mis à jour le 18 juin 2026
<p>Après un parcours chez In Extenso et chez COGEP, Guy Boddaert a décidé de s’installer à son compte en créant le cabinet d’expertise comptable Bodec. Aujourd’hui, l’équipe se structure autour de dix collaborateurs, avec un bureau à Bailleul et un autre à Villeneuve d’Ascq. Ce dernier a ouvert en octobre 2025. «Nous travaillons avec des PME, des commerçants, des artisans, des professions libérales et des associa tions» explique Guy Boddaert. Depuis longtemps, il a intégré les outils digitaux dans le fonctionnement du cabinet, que ce soit à travers un espace client sécurisé, des tableaux de bo.

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