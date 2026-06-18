Cabinet Bodec : la technicité au service du conseil

Experts-comptables
Les experts-comptables tournés vers l'avenir
18/06/2026 Amandine Pinot
Dunkerque (59)
Expert-comptable depuis 23 ans, Guy Boddaert est aujourd’hui à la tête du cabinet Bodec, qui possède deux entités : à Bailleul et à Villeneuve d’Ascq. Il accompagne les TPE, PME et acteurs locaux dans leurs démarches comptables, avec expertise et conseil.
© Didier Kapitza
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