Les vignobles naissent un peu partout dans la Somme. L’un des derniers a été planté à Cahon-Gouy en baie de Somme par la famille Riquier en avril 2022. Les premières vendanges se sont déroulées en septembre. Les premières dégustations du nouveau vin blanc, baptisé Les baies du Moulin, réservées aux professionnels, en particulier de la restauration, ont eu lieu il y a quelques jours.

Le grand public pourra découvrir Les baies du Moulin lors des portes ouvertes des Moulins Riquier - les derniers en activité dans la Somme - les 20, 21 et 22 juin prochains de 10 heures à 18 heures. «Nous exploitons une ferme de 140 hectares, expliquent Marie-Laure et Antoine Riquier. Cette parcelle d’un hectare bien exposée, calcaire avec des silex n’était pas très bien valorisée. Cela faisait pas de mal de temps que le projet nous trottait dans la tête. Nous avons eu de la chance d’être rejoints par nos quatre enfants Victor, Aline, Jules et Diane, âgées de 25 à 21 ans».

Ils se sont rapprochés d’un technicien ingénieur conseil à Chablis qui les a conseillés sur la partie viticole et la plantation de Chardonnay, adapté au sol. Pour la vinification, les Riquier ont fait confiance à un prestataire d’Île-de-France à qui ils a apporté ses neuf tonnes de raisin coupés lors des vendanges en septembre. La mise en bouteilles s’est déroulée en mars.

Privilégier la qualité

Après une année 2024 décevante à cause des gelées, les vendanges 2025 ont tenu toutes leurs promesses avec 7 000 bouteilles produites : «Comme il y avait trop de fruits, en juillet, nous en avons supprimé environ 25% pour permettre aux fruits restants d’aller à maturité et d’être plus gorgés en sucre, expliquent-ils. Le but étant de privilégier la qualité à la quantité. Et nous avions raison».

Très aromatique avec une pointe d’acidité due à la jeunesse des vignes avec de la longueur en bouche, ce vin peut accompagner apéritif, plats de poissons, plateaux de fruits de mer, fromages, desserts… Il est possible d’acheter en direct aux Moulins Riquier mais aussi chez des revendeurs comme Locavrac ou La Brûlerie à Abbeville.

Des restaurants présentent déjà le vin à leur table comme Le Saltimbanque à Eaucourt-sur-Somme, L’Auberge de la marine au Crotoy ou Chez Nelly à Abbeville. Devant le bel accueil réservé aux Baies du Moulin, la famille Riquier songe déjà à construire un chai dans leur exploitation et à agrandir sa surface de vignes.