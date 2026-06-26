Canicule : Beauvais suspend les activités sportives collectives





À Beauvais, un arrêté préfectoral interdit les manifestations sportives et les activités physiques collectives organisées en plein air ou dans des espaces non climatisés en raison de l'épisode de canicule. La mesure est entrée en vigueur le mardi 23 juin à 16 heures et restera applicable jusqu'à la levée de la vigilance rouge canicule, annoncée le samedi 27 juin.

En conséquence, les équipements sportifs municipaux ne peuvent plus accueillir de pratiques sportives de groupe pendant toute la durée de l'alerte.

Seule exception, la salle d'armes JB Wiart demeure accessible grâce à son système de climatisation. Les restrictions resteront en place jusqu'à la fin de la vigilance rouge canicule décidée par les autorités préfectorales.