



La Côte-d'Or demeure sous l'effet d'un épisode caniculaire qui se prolonge. Si les températures amorcent une légère baisse, elles restent supérieures aux normales de saison. Dans ce contexte, la préfecture appelle la population à maintenir les gestes de prévention afin de limiter les risques liés à la chaleur, notamment pour les personnes les plus fragiles.

Plusieurs dispositifs restent mobilisés. Les manifestations sportives en extérieur ou dans des salles non climatisées demeurent suspendues tant que la vigilance rouge est en vigueur. Les dérogations destinées à faciliter les travaux agricoles, notamment pour la moisson, ainsi que l'adaptation des horaires de chantier sont maintenues. Les collectivités continuent également de mettre des locaux rafraîchis à disposition du public et les dispositifs d'accompagnement des personnes vulnérables restent actifs.

Les écoles reprennent leur fonctionnement habituel

Conformément aux annonces de la préfecture, les écoles du département retrouvent un fonctionnement normal à compter de ce 29 juin. Les mesures d'adaptation mises en place les jours précédents prennent ainsi fin.

La préfecture rappelle enfin l'importance de protéger les personnes âgées, isolées, en situation de handicap ou fragilisées par leur état de santé. Elle invite les habitants à appliquer les recommandations sanitaires, notamment en s'hydratant régulièrement, en limitant les efforts physiques pendant les heures les plus chaudes et en restant attentifs aux personnes les plus exposées.



