Cap Vosges Damblain, vers une vraie relance ?

Cela tape dans le dur sur une parcelle de près de 22 hectares du côté du parc d’activités industriel Cap Vosges Damblain à la frontière de la Haute-Marne.

À la fin de l’année prochaine, Alcopa Auction, leader de la vente aux enchères de véhicules, ouvrira son site comprenant une salle de vente ainsi qu’un terrain pouvant accueillir près de 6 000 véhicules

Fin juillet, Jean-François Maréchal, le directeur d’Alcopa Auction, a signé l’acte de vente du terrain (2 millions d’euros) auprès du Conseil départemental des Vosges, propriétaire du foncier du parc industriel. Alcopa Auction est déjà installée depuis plusieurs années dans la région au cœur du Dynapôle de Ludres-Fléville.

Plusieurs autres salles de vente sont présentes dans l’Hexagone à Beauvais, Paris, Rennes, Tours, Lyon ou encore Marseille.

Le futur site vosgien pourrait également accueillir une activité de reconditionnement de véhicules à l’image de celle développée depuis deux ans à Sainte-Geneviève dans l’Oise en association avec le constructeur Stellantis. Investissement annoncé : 16 millions d’euros

Entre 40 et 50 emplois devraient être créés dans les deux ans qui suivront le début de l’activité.

«L’arrivée d’Alcopa Auction marque un nouvel élan pour ce parc d’activités et il est temps de faire fructifier nos investissements», explique François Vannson, le président du Conseil départemental des Vosges.

Acquise en 2004, cette ancienne base de l’Otan de près de 140 hectares a déjà fait l’objet de pas loin de 40 millions d’euros d’investissement de la part de l’exécutif départemental.

«Par le passé, nous avons connu quelques déconvenues en matière d’annonces d’implantation ou autres».

Référence faite à l’échec retentissant, il y a une dizaine d’années, du projet de plateforme logistique d’envergure du groupe Deret et de son partenaire Prologis.

Plus de 1 500 emplois étaient à l’époque annoncés, un véritable espoir de renouveau économique et social pour cette partie de l’ouest vosgien.

Un programme logistique...

Le dossier s’est, peu à peu, dégonflé. La prudence demeure donc de mise en matière d’annonces pour le président du Département.

«Des projets sont en cours mais tant que tout n’est pas bouclé, rien ne sert de s’avancer».

Ces projets dans les tuyaux concerneraient notamment le domaine des énergies renouvelables ou encore la fabrication d’hydrogène vert. L’un des plus probants apparaît être celui de l’entreprise Concerto, filiale du groupe Kaufmann & Broad, visant à la création d’entrepôts logistiques sur un foncier de 23 hectares.

Par le passé, nous avons connu quelques déconvenues

Ce projet a été présenté fin mai par l’agence de développement économique Vosges & Co à l’occasion d’un webinaire.

«Ce spécialiste de l’immobilier logistique et industriel développe un programme clé en main d’envergure européenne. Une première phase de 18 000 m² de bâtiments neufs divisibles, sur un foncier de 23 hectares offrant un potentiel d’extension jusqu’à 78 000 m² supplémentaires en deux phases ultérieures», assure l’agence de développement économique vosgien.

Aujourd’hui, quatre entreprises sont présentes sur cette zone : l’artificier Jacques Prévot, le professionnel de matériels de travaux publics Lomater, la SARL Theveny spécialisée dans la méthanisation et la plateforme bois-énergie de la scierie Perru.

Sa localisation géographique, avec un accès direct à l’autoroute A31 (Luxembourg-Dijon) et un embranchement ferroviaire avec un faisceau de quatre voies de 800 m, ses infrastructures réseau et la possibilité d’accueillir des activités soumises à autorisation Seveso seuil haut (site industriel stockant ou manipulant des matières dangereuses : NDLR), sont autant d’atouts mis en avant.

Les annonces faites n’attendent plus qu’une réelle concrétisation.

Pour certaines, cela en prend le chemin. Du côté de cette partie de l’ouest vosgien, tout le monde l’espère…



