A Capelle-la-Grande, Laroque Location, spécialiste de la location de matériel industriel et BTP, vient d'acquérir un ensemble immobilier de 4 500 m² implanté sur un foncier de 15 000 m² sur l'ancien site Gamm Vert. Déjà présent dans le Dunkerquois, ce nouveau lieu doit accueillir le parc de matériels et répondre à un besoin croissant en surfaces extérieures de stockage et de stationnement.

De plus, cette acquisition s'inscrit également dans la dynamique de développement de leur nouvelle entreprise Signago, spécialisée dans la location, la vente et l'installation de signalisation temporaire, cofondée par Thomas Laroque et Eliot Chombart. Avec cette nouvelle entreprise, le groupe souhaite renforcer son accompagnement des professionnels du chantier en proposant une gamme de services complémentaires.

L'acquisition du site a été réalisée avec Arrow Lille, qui accompagne les entreprises, investisseurs et propriétaires dans leurs projets immobiliers sur la Métropole Européenne de Lille, l'Artois-Douaisis et le secteur Flandres-Côte d'Opale.