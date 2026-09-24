Le gouvernement a annoncé mercredi l'ouverture du guichet d'aides au carburant pour les pêcheurs pour les mois de juin, juillet et août, avec une aide de 25 centimes par litre de carburant, selon un communiqué des ministères de la Mer et de la Transition écologique.

"Face à la hausse des prix du carburant, le Gouvernement a procédé à l’ouverture du guichet permettant aux professionnels de la pêche de déposer leur demande d’aides pour les mois de juin, juillet et août, ce 23 septembre 2026", indique le communiqué.

Le montant de l'aide a été "fixé à 25 centimes par litre de carburant" poour ces trois mois, "ce qui correspond au maximum de ce qui est autorisé par le cadre européen sur cette période", fait valoir le gouvernement.

"Au total, ce sont 18 millions d’euros qui seront consacrés au soutien de la filière pêche pour les achats de carburant réalisées entre le 1er juin et le 31 août 2026", ajoute-t-il.

Un premier guichet d'aides avait déjà été ouvert pour les mois d'avril et de mai.

Les bénéficiaires seront les entreprises de pêche françaises, de métropole, et de la Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion et Saint Martin sous réserve, "d’être à jour de leurs obligations sociales et fiscales" et de "de fournir un dossier complet" avec notamment une attestation comptable indiquant le nombre de litres de carburant acheté.

"Afin de simplifier et d’accélérer le versement des aides, il ne sera pas nécessaire pour les professionnels de redéposer l’ensemble des pièces du dossier si une demande au titre des mois d’avril et de mai a déjà été faite et que les conditions n’ont pas changé", précise le gouvernement.

Le guichet sera ouvert jusqu'au 30 octobre, avec des délais de paiement de 4 semaines après le dépôt du dossier complet. Les aides pour les mois de septembre et octobre feront l'objet d'une communication ultérieure, est-il indiqué.

"Par ailleurs, le versement d’une avance à destination des professionnels est en cours d’expertise" et "à partir du 1er octobre, les entreprises de pêche pourront également solliciter un prêt à taux zéro, garanti par l’Etat, via les services locaux de Bpifrance afin de soulager leur trésorerie", explique également le communiqué.

Lundi, la ministre déléguée à la Mer et à la Pêche, Catherine Chabaud, avait promis lors d'un déplacement dans l'Hérault et le Gard dans des ports ports bloqués la semaine dernière par les professionnels du secteur, d'"accélérer" pour "trouver des solutions pour aider les pêcheurs".

L'étincelle du mouvement avait été la flambée du prix du gazole, qui représente un tel poste de dépense pour les pêcheurs qu'il rend leur activité non rentable selon eux.