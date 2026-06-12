Le Centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône a développé REBONDIR pour offrir de nouvelles perspectives aux soignants confrontés à des restrictions médicales limitant la poursuite de leur activité habituelle. L’objectif est de préserver leur place dans l’établissement tout en leur permettant d’envisager une nouvelle orientation professionnelle. Dans ce cadre, certains participants contribuent à la mise en œuvre du Dossier Patient Informatisé en prenant part à des actions de formation et d’accompagnement des équipes. Leur expérience du terrain constitue un appui précieux pour faciliter cette évolution numérique.



Le programme s’étend sur une période de six à dix-huit mois. Durant cette phase, les professionnels découvrent de nouvelles missions, acquièrent des compétences complémentaires et construisent progressivement un nouveau projet de carrière. L’initiative cherche ainsi à transformer une situation de fragilité professionnelle en opportunité de développement et de transmission des connaissances.

Une initiative récompensée

Au-delà de l’accompagnement individuel, REBONDIR répond à plusieurs enjeux pour l’hôpital. Le dispositif favorise le maintien dans l’emploi, valorise les compétences déjà présentes au sein de l’établissement et contribue à la diffusion des savoir-faire acquis au cours des parcours professionnels. Il accompagne également les transformations organisationnelles liées à la modernisation des outils de travail.



Cette démarche a été distinguée lors de l’édition 2026 de SANTEXPO. Le projet a obtenu la troisième place des Trophées de l’Impact RH, une récompense qui met en avant les initiatives innovantes en matière de gestion des ressources humaines dans le secteur de la santé. À travers ce programme, l’établissement affirme sa volonté de soutenir ses agents tout au long de leur parcours professionnel et de développer des solutions adaptées aux évolutions de carrière.