Le Forum Destination Santé fera son retour le 3 octobre 2026 à La Barroise, à Bar-le-Duc. En amont de cet événement, Meuse Grand Sud invite les habitants à participer à une consultation destinée à préparer cette nouvelle édition. Qu’ils aient pris part à l’édition 2024 ou qu’ils découvrent l’initiative pour la première fois, les citoyens sont appelés à partager leurs attentes à travers un questionnaire en ligne. En quelques minutes, chacun peut exprimer les sujets qu’il souhaite voir abordés, les formats d’animation privilégiés ou encore les améliorations attendues. Cette phase de concertation doit permettre aux organisateurs de construire un programme au plus près des préoccupations locales. Le rendez-vous de 2026 conservera les fondamentaux qui ont marqué les précédentes éditions : conférences, ateliers de sensibilisation, rencontres avec des professionnels de santé et accès gratuit pour le public. Au-delà de son rôle d’information, l’événement participe également à la mise en réseau des acteurs sanitaires, médico-sociaux et associatifs du territoire.

Prévention santé : un enjeu territorial croissant

À l’échelle nationale, les forums consacrés à la santé prennent une place croissante dans les stratégies territoriales de prévention et de sensibilisation. Face au vieillissement de la population, à la progression des maladies chroniques et aux difficultés d’accès aux soins dans certains territoires, les collectivités multiplient les actions visant à améliorer l’information du public. Ces événements représentent également un enjeu économique indirect en contribuant à limiter les coûts liés aux prises en charge tardives grâce à la prévention. Ils participent aussi à la valorisation des métiers de la santé, à l’attractivité des territoires pour les professionnels et au développement d’écosystèmes locaux réunissant établissements de soins, associations et institutions publiques autour des enjeux de santé publique.