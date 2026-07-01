Rouen réunit les experts français de la chirurgie de la main

Pendant deux jours, l'UFR Santé de Rouen accueillera des chirurgiens venus de toute la France pour participer à un programme associant formation pratique et colloque scientifique.

Le 2 juillet, de jeunes praticiens bénéficieront d'ateliers techniques animés par des experts reconnus de la chirurgie de la main, leur permettant d'approfondir les dernières techniques opératoires. Le lendemain, la «Journée de la Présidente de la Société française de chirurgie de la main» rassemblera chirurgiens, kinésithérapeutes, infirmiers et autres professionnels de santé impliqués dans la prise en charge des pathologies de la main et du poignet.

Cette mobilisation s'appuie sur l'expertise du centre SOS Main du CHU de Rouen, implanté depuis 25 ans et seul établissement spécialisé du département dans le traitement des traumatismes de la main.

Labellisée par la Fédération des services d'urgence main, cette structure prend en charge chaque année des patients souffrant de blessures traumatiques, de syndromes du canal carpien, d'arthroses, de malformations congénitales ou de pathologies rhumatismales. Le CHU assure également une mission de formation universitaire en microchirurgie et chirurgie de la main, contribuant à former les futurs spécialistes et à renforcer l'attractivité médicale de la métropole rouennaise.

