Côte-d’Or : 373 décès supplémentaires après la canicule de juin

La canicule de juin a laissé une empreinte particulièrement forte en Bourgogne-Franche-Comté. Entre le 17 juin et le 2 juillet, Santé publique France estime à 1 325 le nombre de décès enregistrés dans la région, contre 952 attendus, soit 373 décès supplémentaires et une hausse de 39,2%. Ces données restent provisoires et ne permettent pas encore de déterminer les causes précises des décès ni les départements les plus touchés.

Pour le département de Côte-d’Or, l’alerte prend toutefois une dimension particulière compte tenu de sa structure démographique. Selon l’Insee, la Côte-d’Or comptait environ 542 500 habitants au 1er janvier 2026, dont 29,4% âgés de 65 ans ou plus. Les projections montrent par ailleurs que cette population va continuer de vieillir, avec une progression attendue du poids des seniors dans les prochaines décennies.

Le vieillissement devient un enjeu économique

Cette évolution ne concerne pas uniquement la santé publique : le vieillissement transforme progressivement les besoins en services, en accompagnement, en logements adaptés et en personnels spécialisés, tout en augmentant les contraintes pesant sur les collectivités et les acteurs économiques. En Bourgogne-Franche-Comté, cette tendance contribue déjà à un déficit naturel durable, avec un solde de -10 000 habitants en 2025, son niveau le plus bas depuis au moins 50 ans. En Côte-d’Or, notamment autour de Dijon, l’enjeu est d’anticiper l’adaptation du territoire aux fortes chaleurs, avec des investissements accrus en prévention et équipements publics.