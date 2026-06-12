Côte-d’Or : Partir en Livre revient pour sa 12e édition





Du 17 juin au 19 juillet, la 12e édition de « Partir en Livre », festival littéraire dédié aux jeunes, se déroulera en Bourgogne Franche-Comté, avec plusieurs rendez-vous en Côte-d’Or. Initiée par le Centre national du livre (CNL) et soutenue par le ministère de la Culture, cette manifestation vise à encourager les enfants et adolescents à découvrir le plaisir de lire à travers une multitude d’événements gratuits. Cette année, le thème choisi est « Nos petits et grands héros », soulignant l’importance des récits qui accompagnent la jeunesse.

Le festival proposera plus de 200 événements à travers la région, incluant des rencontres avec des auteurs, des lectures musicales, des ateliers artistiques et même des escape games. En Côte-d’Or, Partir en Livre s’articule autour de plusieurs rendez-vous à Dijon et dans son agglomération. Les 20 et 24 juin, Estelle Faye intervient à la bibliothèque de la Fontaine d’Ouche autour de Les Guerriers de Glace, avec ateliers et lectures multisensorielles, ainsi qu’à la librairie Momie Manga. À Talant, des ateliers de livres tactiles et de BD accessibles sont proposés. Les 7 et 8 juillet, Clotilde Perrin anime des ateliers à La Minoterie et à la Médiathèque Porte du Canal autour de Les Incroyables.

Julien Neel, réalisateur et auteur de bande dessinée, a créé l’affiche du festival mettant en avant son héroïne Lou. Ce projet vise à fédérer les acteurs du monde du livre tout en offrant aux jeunes lecteurs une expérience littéraire enrichissante. Le CNL met également à disposition une bibliographie de cinquante ouvrages conçus pour les enfants de 0 à 15 ans sur le thème des héros. En somme, "Partir en Livre" s'annonce comme un moment fort de la saison estivale pour éveiller les jeunes à la lecture.