Portrait

Héritage de l’histoire du bassin minier, la Cité des Électriciens, à Bruay-la-Buissière, accueille une nouvelle exposition dans le cadre de la Biennale des arts visuels. Intitulée «Les mondes invisibles : d’Augustin Lesage à aujourd’hui», elle mêle patrimoine, art brut et création contemporaine.