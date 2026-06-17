Culture
Le Louvre est à "bout de souffle" et fait face à un "mur d'investissements", affirme son président
17/06/2026 AFP
France
Héritage de l’histoire du bassin minier, la Cité des Électriciens, à Bruay-la-Buissière, accueille une nouvelle exposition dans le cadre de la Biennale des arts visuels. Intitulée «Les mondes invisibles : d’Augustin Lesage à aujourd’hui», elle mêle patrimoine, art brut et création contemporaine.
aura Mené, directrice de la Cité des Électriciens. ©Léna Heleta
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