Culture
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Bruay-la-Buissière : Les mondes invisibles s’invitent à la Cité des Électriciens

Héritage de l’histoire du bassin minier, la Cité des Électriciens, à Bruay-la-Buissière, accueille une nouvelle exposition dans le cadre de la Biennale des arts visuels. Intitulée «Les mondes invisibles : d’Augustin Lesage à aujourd’hui», elle mêle patrimoine, art brut et création contemporaine. 

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Par Baptiste Régent
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 17 juin 2026 - Mis à jour le 17 juin 2026
<p>Au cœur de Bruay-la-Buissière, la Cité des Électriciens raconte à elle seule une partie de l’histoire du bassin minier. Construite au milieu du 19ème siècle pour loger les mineurs, elle est aujourd’hui considérée comme la plus ancienne cité minière conservée en France. Son architecture singulière, inspirée des fermes rurales de l’Artois, témoigne des débuts de l’habitat ouvrier dans les compagnies minières. Progressivement désertée à partir de la seconde moitié du 20ème siècle, sa sauvegarde est le fruit d’un vaste programme de protection patrimoniale qui lui a permis d’être classée monumen.

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