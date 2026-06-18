Beaune : le château Albert Morot renaît au cœur du vignoble





Une nouvelle page s’ouvre pour le château Albert Morot. Située au cœur de Beaune et entourée de vignes, cette demeure de la fin du XIXe siècle retrouve une vocation d’accueil sous l’impulsion de ses propriétaires, Sophie Desmazières-Poitrinal et Guillaume Poitrinal. L’établissement devient également la vitrine du domaine Albert Morot, reconnu pour ses premiers crus de Beaune et des communes voisines.

Un patrimoine restauré dans le respect de son histoire

Édifié durant l’essor de la viticulture beaunoise, le château domine depuis plus d’un siècle le paysage viticole qui l’entoure. Les travaux engagés ont visé à préserver l’identité architecturale du lieu tout en l’adaptant aux attentes actuelles. Les éléments d’origine, tels que les boiseries, les cheminées et les décors de style Belle Époque, ont été conservés et mis en valeur. Les espaces ont quant à eux été réaménagés afin d’offrir davantage de confort et de fonctionnalité.

Une demeure tournée vers l’accueil et l’expérience du vignoble

Le château dispose désormais de dix chambres avec salles de bain privatives ainsi que de plusieurs espaces dédiés aux séjours en famille, entre amis ou aux rencontres professionnelles. Implanté dans un parc d’un hectare entouré de vignes, il bénéficie d’un environnement privilégié à quelques minutes du centre-ville de Beaune.

Cette proximité avec le vignoble constitue l’un des fils conducteurs du projet. Les visiteurs peuvent notamment découvrir les caves du domaine, participer à des dégustations de premiers crus ou encore approfondir leur connaissance de la culture viticole locale.

Un nouvel élan pour le domaine Albert Morot

La réouverture du château s’inscrit dans une démarche plus large de valorisation du domaine Albert Morot. Aux côtés des propriétaires, le directeur général Pierre-Jean Villa accompagne cette nouvelle phase de développement. L’ambition affichée est de renforcer le rayonnement de la propriété en associant patrimoine, hospitalité et savoir-faire viticole. À travers ce projet, le domaine entend proposer une expérience où la découverte des vins se prolonge par celle des lieux qui les voient naître.



