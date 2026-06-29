Quatre collèges de l’Aisne pensent le job de rêve

Après avoir abordé des sujets tels que le passage de la flamme olympique ou les 80 ans de la Libération de l’Aisne, les élèves se sont cette fois intéressés aux questions liées à leur avenir professionnel : choix de métier, parcours de formation ou encore opportunités d’emploi à proximité de leur territoire. «Ce projet vous a permis de mieux connaître les métiers, les parcours de formation, mais aussi les opportunités qui existent sur votre territoire. Il vous a donné des repères, et surtout, il vous a permis de commencer à vous projeter dans l’avenir. C’est une étape importante !», a déclaré Isabelle Létrillart, Vice-présidente au Département en charge de l’Insertion et du retour à l’emploi, de la Famille et de la Protection de l’Enfance.

Tout au long de l’année scolaire, les 69 participants ont mené des recherches, rencontré des professionnels, visité des établissements et réalisé différents supports, dont des podcasts. Le collège Anne Frank de Harly a remporté cette édition avec son projet consacré aux métiers d’antan. Les élèves représenteront l’Aisne lors du SIG 2026 à Paris, l’un des principaux rendez-vous francophones dédiés à la géographie. Les trois autres établissements participants, les collèges François Ier de Villers-Cotterêts, Villard de Honnecourt de Fresnoy-le-Grand et Georges Cobast d’Hirson, ont également été récompensés pour leur travail.



