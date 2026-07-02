Le Times Higher Education Sustainability Impact Ranking évalue chaque année les établissements d'enseignement supérieur à travers le monde, selon leurs réalisations favorisant l'atteinte des 17 objectifs de développement durable (ODD) définis par l'ONU. Parmi eux, des enjeux autour du climat, de la biodiversité, de l'énergie, de l'eau, de l'égalité des genres, ou encore de l'agriculture et de l'éducation.

Cette année, 1 603 établissements sont classés, dont IMT Nord Europe qui entre dans le top 100 mondial : 67ème place pour l'ODD «Travail décent et croissance économique», 82ème place pour «Biodiversité terrestre», 83ème place pour «Eau propre et assainissement» et 100ème place pour «Partenariats pour la réalisation des objectifs». «Cette reconnaissance internationale remarquable récompense l'engagement historique et sans cesse renouvelé de l'école et de ses équipes sur les enjeux de développement durable, tant en formation qu'en recherche et innovation» a commenté Céline Fasulo, directrice d'IMT Nord Europe.

Ces distinctions viennent complèter le renouvellement obtenu en juin 2024 du label DD&RS qui mesure l'action des établissements d'enseignement supérieur et de recherche français, au regard des 17 objectifs de développement durable de l'ONU.