Le site chalonnais de la filiale SGR (Société Générale de Recyclage) s’apprête à franchir un cap industriel important. Une troisième ligne de production doit être installée afin de recycler davantage de PET, utilisé dans les emballages alimentaires et boissons. À terme, la production locale pourrait atteindre environ 16 000 tonnes supplémentaires par an, venant s’ajouter aux volumes déjà traités sur place. Cette extension s’inscrit dans un contexte de hausse de la demande en matières recyclées.

Un procédé de recyclage plus performant

L’investissement repose sur l’intégration d’une technologie de polycondensation en phase liquide, appelée LSP, développée par le fabricant autrichien NGR. Ce procédé consiste à refondre le plastique recyclé afin d’éliminer davantage d’impuretés issues des bouteilles en PET.



Cette méthode vise à améliorer plusieurs paramètres du rPET, notamment sa pureté, sa couleur et son homogénéité. Elle permet aussi de réduire la consommation d’énergie liée au processus de transformation. Le groupe met en avant une amélioration globale de la qualité du matériau destiné aux secteurs de l’agroalimentaire, des boissons et des produits d’hygiène. Sur le plan de l’emploi, le volume de recrutements associés à cette nouvelle ligne n'a pas été précisé.