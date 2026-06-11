Depuis 2001, le deuxième week-end du mois de juin est devenu un rendez-vous floral incontournable de amoureux de la rose. Le domaine de Chaalis accueille près de 150 exposants venus des quatre coins de la France pour faire découvrir leurs métiers, distiller leurs conseils et partager leur passion à un public nombreux d’amateurs, de professionnels ou de simples curieux. Un succès certain puisque l'année dernière cet événement a accueilli 15 000 visiteurs.



Cette année, un thème poétique et inspirant réunira ces professionnels, baptisé «La rose et les étoiles», dont le but est d'explorer les liens sensibles et scientifiques entre le végétal et le cosmos. Avec ce dernier, Les Journées de la rose 2026 «célèbrent à la fois la beauté du vivant et l’infini de l’univers, rappelant que la contemplation d’une fleur peut être aussi vertigineuse que celle du ciel étoilé», définit-on au Domaine de Chaalis. Pour ce faire, l’astrophysicienne Françoise Combes en sera la marraine. Présidente de l’Académie des sciences, médaillée d’or du CNRS, astronome de renommée mondiale, elle a consacré sa vie à percer les mystères de la formation des galaxies.

Des roseraies remarquables



Le Domaine de Chaalis est connu pour sa célèbre roseraie de Chaalis, inaugurée en 2000 et inspirée du jardin fleuriste de Nélie Jacquemart, propriétaire de Chaalis entre 1902 et 1912. La roseraie de Chaalis est classée Jardin remarquable depuis 2004 et se situe derrière le haut portail sommé des armes du cardinal d’Este et le mur crénelé... patrimoine, lui aussi, remarquable.



En 2022, le domaine de Chaalis a créé, aux côtés de la roseraie «moderne», par nature artificielle, une roseraie botanique, sauvage et conservatoire, qui valorise les variétés de roses anciennes et permet «d’offrir un nouveau regard sur l’art et l’histoire des jardins, dans une démarche scientifique et pédagogique»,. Cette roseraie botanique conçue par le rosiériste Jean-Lin Lebrun a vu le jour grâce au mécénat de la Fondation d’entreprise Crédit Agricole Brie Picardie.