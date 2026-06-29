Château-Thierry accueille les Assises des petites villes

L'Aisne a été choisie pour accueillir les 28es Assises de l'Association des Petites Villes de France à Château-Thierry. Ce choix n'est pas anodin puisque le département compte 797 communes, ce qui en fait le deuxième département français en nombre de communes, derrière le Pas-de-Calais. Durant deux journées, maires, parlementaires, représentants de l'État, partenaires institutionnels et experts ont participé à des tables rondes, ateliers et conférences consacrés au thème «Pour des petites villes résilientes, bienveillantes et performantes». La préfète de l'Aisne, Fanny Anor, a accueilli le ministre délégué chargé de la Ruralité, Michel Fournier, puis la ministre de l'Aménagement du territoire et de la Décentralisation, Françoise Gatel. Cette dernière a confirmé la prolongation du programme Petites Villes de Demain en 2027. Ce dispositif accompagne les communes dans leurs projets de revitalisation, qu'il s'agisse de redynamiser les centres-villes, de développer les commerces, d'améliorer les services de proximité ou de renforcer l'attractivité résidentielle et économique des territoires.

Petites villes : un levier de compétitivité

À l'échelle nationale, les petites villes occupent une place croissante dans les politiques d'aménagement du territoire. Face aux enjeux de réindustrialisation, de transition écologique et de maintien des services publics, l'État poursuit le soutien financier et technique destiné aux collectivités. Les programmes de revitalisation favorisent les investissements dans les centres urbains, la rénovation des équipements, le commerce de proximité, le logement et les mobilités. Pour les entreprises comme pour les investisseurs, ces dispositifs contribuent à renforcer l'attractivité économique des territoires et à créer un environnement plus favorable au développement des activités.