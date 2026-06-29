Rouen crée son Collectif Culture Climat

À Rouen, dix structures culturelles ont participé à une démarche collective lancée par la Ville afin d'accélérer leur transition écologique. Accompagnés par We Count, les établissements ont bénéficié d'un programme de plusieurs mois portant sur la compréhension des enjeux environnementaux, la réalisation de leur bilan carbone et l'élaboration d'un plan d'actions. Parmi les participants figuraient notamment le Conservatoire, le réseau des bibliothèques, l'Étincelle, le CDN de Normandie-Rouen, l'Opéra Orchestre Normandie Rouen, le Zénith, le 106, le Festival Terres de Paroles, Rouen Sites et Monuments ainsi que Dullin Hors les murs. À l'issue de cette première phase, les participants ont décidé de poursuivre leur coopération en créant le Collectif Culture Climat. Ce réseau a pour vocation de mutualiser les expériences, de promouvoir les initiatives engagées et de sensibiliser les publics, les partenaires et les professionnels aux enjeux environnementaux.

Culture : la transition écologique s'accélère

À l'échelle nationale, les acteurs culturels sont de plus en plus nombreux à intégrer les enjeux climatiques dans leur fonctionnement. Réduction des émissions de carbone, éco-conception des événements, sobriété énergétique, mobilité des équipes et gestion des ressources deviennent des axes de travail pour les établissements culturels. Cette évolution mobilise également des investissements publics et privés afin d'accompagner la transformation des équipements, tout en renforçant l'attractivité des territoires et le développement d'une économie culturelle plus durable.