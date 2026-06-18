Alors que de nombreux scandales éclatent dans les milieux scolaire et périscolaire sur le thème de la pédocriminalité, la Ville de Château-Thierry agit. Elle annonce déployer une attestation d'honorabilité pour l'ensemble de ses agents travaillant dans ces domaines. Concrètement, il s'agit d'une mesure préventive s'appliquant à tous les professionnels en contact avec les mineurs : animateurs (y compris sportifs), ATSEM et agents d’entretien des écoles.

Protéger les enfants

Cette attestation, demandée par l’agent sur une plateforme de l’État, repose sur une vérification automatisée du casier judiciaire et du Fichier des infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV). Elle permet de certifier que les antécédents judiciaires d’un agent sont pleinement compatibles avec l’encadrement des enfants. Si cette obligation existe dans certains domaines, dont les crèches, la municipalité fait ici le choix de l’étendre en milieu scolaire et périscolaire. Elle anticipe la loi en cours d'examen au Parlement.

«L’actualité nationale met au jour la nécessité de plus encore prévenir les violences sexuelles sur mineurs, précise Sébastien Eugène, maire de Château-Thierry. Avant même le drame de Lyhanna, nous avons souhaité prendre les devants face aux alertes dans d’autres collectivités, notamment à Paris. Sur ces sujets aussi sensibles, il n’y a pas de solutions miracles mais une multiplication des initiatives pour rassurer, prévenir et éviter le pire».

La direction des ressources humaines accompagnera chaque agent dans cette démarche. En cas de non-délivrance, une analyse individuelle sera menée dans le strict respect du cadre réglementaire et des droits de chacun.