Dans le cadre du partenariat entre Réseau Entreprendre Côte d'Opale et Total Energies, l'entreprise Maisons Vasseur à Colembert – spécialiste de la construction de maisons individuelles à ossature bois – a bénéficié d'un prêt d'honneur à taux 0 de 60 000 €. Le chèque a été remis aux dirigeants de la société, Jérôme et Valérie Lagabe, le 16 juillet.

Ce soutien financier accompagne le projet de maintenir 53 emplois et d'intégrer 11 apprentis au sein de l'entreprise. Maisons Vasseur a été créée en 1996 et a été reprise par Jérôme et Valérie Lagabe, les actuels dirigeants, en 2024.

Total Energies réalise ce type d'opérations dans la région Hauts-de-France depuis 30 ans maintenant et a accompagné près de 450 PME, en participant à la création ou à la sauvegarde de plus de 11 000 emplois dans la région.