Politique
France France
En bref

"Convaincu" que Mélenchon aura ses parrainages, Bompard (LFI) en critique le principe

Le coordinateur de La France insoumise, Manuel Bompard, s'est dit vendredi "convaincu" que Jean-Luc Mélenchon réunirait les 500 parrainages d'élus nécessaires pour se présenter à la présidentielle...
Ajouter La Gazette France à vos sources préférées Ajouter La Gazette France à vos sources préférées
Jean-Luc Mélenchon (G) et Manuel Bompard, le 30 janvier 2026 à Paris © STEPHANE DE SAKUTIN

Jean-Luc Mélenchon (G) et Manuel Bompard, le 30 janvier 2026 à Paris © STEPHANE DE SAKUTIN

Par AFP
Publié le 4 septembre 2026 - Mis à jour le 4 septembre 2026

Le coordinateur de La France insoumise, Manuel Bompard, s'est dit vendredi "convaincu" que Jean-Luc Mélenchon réunirait les 500 parrainages d'élus nécessaires pour se présenter à la présidentielle, tout en critiquant "un processus compliqué".

Y aura-t-il un bulletin Jean-Luc Mélenchon le 18 avril 2027, jour du premier tour de la présidentielle ? "J'en suis absolument convaincu", a répondu le député de Marseille sur franceinfo. 

Rassembler les 500 parrainages représente "un enjeu" pour La France insoumise, avait estimé fin juin la députée LFI Clémence Guetté. 

Jean-Luc Mélenchon dispose d'environ 200 "élus susceptibles de parrainer, qui se rattachent à la France insoumise", selon Manuel Bompard.

"C'est une difficulté" d'en trouver 300 supplémentaires, c'est "un processus compliqué", a-t-il ajouté, jugeant qu'"il faudrait (le) changer". 

Le candidat Insoumis a recueilli "plus de 360.000 parrainages citoyens", a rappelé le député, "peut-être qu'on pourrait ajouter la capacité d'être candidat avec des parrainages citoyens", a-t-il argumenté. 

La règle actuelle, en vigueur depuis 1976, prévoit que les candidats à l'Élysée doivent disposer de 500 parrainages de parlementaires, maires, conseillers départementaux ou régionaux.