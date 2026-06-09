CORDM : le choix des investissements

Au cours des deux dernières années, CORDM a poursuivi ses efforts d’investissement en multipliant les projets avec l'objectif de réaliser des économies énergétiques, s’inscrivant dans une stratégie RSE. Au total, ce sont cinq millions d’euros qui ont été injectés dans la modernisation de deux machines à commande numérique, l’acquisition d’une installation de contrôle par magnétoscopie basse fréquence, la construction d’un bâtiment destiné à gérer les déchets et le stockage, le déploiement de deux bornes de recharge pour véhicules électriques, l'aménagement de 400 m² de panneaux photovoltaïques et l’installation d’essorage de copeaux et de régénération de fluides de coupe. Organisée le 5 juin, l’inauguration a été l’occasion de «remercier les financeurs qui ont contribué à 25% des montants engagés, que ce soient la région Grand Est, le GIP Objectif Meuse, l’État via le programme AMI Rebond ou encore l’agence de l’eau Rhin Meuse», explique Patrick Gabriel, le PDG du site. En ouvrant ses portes, la PME a joué la carte de la transparence pour dévoiler les nouveaux équipements, mais ce n’est pas tout. L’enjeu était de lancer un appel pour les futurs investissements qui vont vite s’enchaîner.

La climatisation des ateliers

Depuis près de deux ans, la SCOP s’est mise en ordre de marche pour diversifier ses activités, délaisser les marchés d’engrenage bas de gamme et se concentrer sur des pièces stratégiques, de haute précision destinées aux secteurs de l’énergie dont le nucléaire et les data centers mais aussi la défense. Pour y parvenir, le site devra toutefois s'équiper de locaux stabilisés avec une température constante. Une réflexion est actuellement engagée pour climatiser les ateliers dont la superficie s’étend sur 7 500 m². Un devis énergétique est en cours et différentes options sont sur la table. Le choix devrait être arrêté dans les tout prochains mois et les partenaires seront sollicités par la PME qui devrait également se positionner sur les appels à projets innovants de la région Grand Est. Avec un chiffre d’affaires de 13 millions d’euros en progression en 2025 et une prévision de stabilité en 2026, malgré le contexte international incertain, CORDM affiche son ambition de diversification pour se démarquer de la concurrence. Après avoir participé aux deux dernières éditions du WNE qui lui ont apporté de nouveaux clients, la Scop meusienne sera présente au salon de l’armement Eurosatory du 15 au 19 juin prochain, à Paris, où elle exposera pour la première fois.