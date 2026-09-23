







Le classement thématique de Shanghai 2026 vient d’être dévoilé, après la publication du classement général le 15 août. L’Université Bourgogne Europe y figure pour la dixième année consécutive et voit sa position progresser dans trois disciplines scientifiques.









Trois disciplines en progression





L’UBE renforce son positionnement dans trois thématiques : l’« Ecology », classée entre les 301e et 400e places, la « Biological Science », entre les 401e et 500e places, et la « Physics », également entre les 401e et 500e places. Deux autres disciplines voient leur position confirmée. L’« Medical Technology » se situe entre les 201e et 300e places, tandis que l’« Atmospheric Science » apparaît entre les 301e et 400e places.





L’université reste par ailleurs présente en « Food Science and Techno », entre les 201e et 300e places, malgré une légère baisse dans cette discipline. Elle y figure pour la dixième année consécutive.





Une présence maintenue au classement général





Le classement général de Shanghai 2026 place également l’UBE entre les 701e et 800e places à l’échelle mondiale. L’établissement occupe par ailleurs la 22e place au niveau national et figure parmi les 5 % des établissements les mieux classés dans le monde.





L’UBE souligne la contribution de ses chercheurs, doctorants et personnels administratifs et techniques, ainsi que les collaborations menées avec le CHU Dijon Bourgogne, le CGFL, l’ONR CNRS, INRAE et INSERM.











