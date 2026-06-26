À la tête d’une jeune entreprise artisanale, commerciale, industrielle ou de services ? Les dirigeantes mosellanes ont jusqu’au 30 septembre prochain pour déposer leur candidature au concours «Créatrices d’entreprise 2026».

Organisé par l’AFFDU Lorraine (Association française des femmes diplômées des universités), ce rendez-vous récompense chaque année des femmes qui osent entreprendre et contribuent au dynamisme économique de la région.

Créé en 2000, le concours a déjà distingué plus d’une centaine d’entrepreneures. Son objectif reste inchangé : valoriser des parcours inspirants, favoriser la visibilité des créatrices d’entreprise et promouvoir l’entrepreneuriat féminin dans des secteurs où elles sont encore trop souvent sous-représentées.

Les parcours innovants incités à concourir

Le concours est ouvert aux femmes ayant créé ou repris leur première entreprise depuis moins de trois ans à la date du dépôt du dossier et détenant plus de 50% du capital.

Les porteuses de projets innovants peuvent également tenter leur chance car le jury examinera notamment l’originalité du projet, son potentiel de création d’emplois, sa viabilité économique ainsi que son impact environnemental. Une attention particulière sera portée aux initiatives dans des secteurs où les femmes demeurent rares.

A la clé : des prix allant de 600 à plus de 1 000 euros et une visibilité médiatique.

Pour participer, les candidates doivent remplir un formulaire d’inscription en ligne avant de constituer leur dossier complet. Un premier jury se réunira le 21 octobre, les auditions des finalistes sont prévues le 28 octobre et la remise des prix le 27 novembre 2026.