Creil : NOF Metal Coatings célèbre 50 ans d’activité industrielle

Spécialiste des revêtements anticorrosion à haute performance, NOF Metal Coatings Europe a célébré cinq décennies de présence industrielle aux côtés de nombreux acteurs du territoire. Des élus de l’Agglomération Creil Sud Oise ont pris part à l’événement afin de saluer le parcours de l’entreprise et sa contribution à la vitalité industrielle du bassin creillois.

Un soutien politique et économique réaffirmé

À l’occasion de cet anniversaire, les représentants de l’Agglomération Creil Sud Oise, dont Omar Yaqoob, président de l’Agglomération Creil Sud Oise, et Daniel Rolland, vice-président Innovation et développement économique et adjoint au maire de Saint-Leu-d’Esserent, ont souligné l’importance de ce site pour le dynamisme économique du territoire. Ils ont également rappelé l’engagement des acteurs publics en faveur du développement des entreprises locales, dans un contexte industriel exigeant.

«À Creil, sur un territoire profondément marqué par l’histoire industrielle, l’industrie a façonné pendant des décennies notre identité, notre paysage, notre culture du travail et le parcours de nombreuses familles. Elle fait partie de notre ADN […] L’Agglomération Creil Sud Oise veut être une collectivité partenaire : une collectivité capable d’écouter, d’accompagner et d’apporter des réponses concrètes aux entreprises qui font vivre notre territoire. Et nous voulons que l’ACSO soit un appui fiable pour vos projets futurs», souligne Omar Yaqoob.

Focus sur l’entreprise

Filiale du groupe international NOF Corporation, NOF Metal Coatings Europe fabrique et commercialise des solutions de revêtement brevetées destinées aux pièces métalliques, notamment via des accords de licence et d’exploitation de marques. Forte d’un réseau de plus de 350 collaborateurs à l’échelle mondiale, elle s’appuie sur une organisation multirégionale et multiculturelle pour concevoir des solutions sur mesure. Son approche associe innovation technologique et optimisation des performances, avec des revêtements de faible épaisseur pensés pour améliorer les interactions entre composants mécaniques.



