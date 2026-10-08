L’équipement provient de la fan zone départementale mise en place lors des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Son installation à Creutzwald s’inscrit dans le cadre de l’héritage des Jeux, grâce à un partenariat entre le Département de la Moselle et la Ville. Pendant l’été, plusieurs disciplines ont pu être pratiquées sur place, notamment le beach-volley, le beach-soccer et la lutte sur sable. Au-delà des animations organisées, son accès libre a favorisé la pratique spontanée, les rencontres entre générations et la découverte de nouvelles disciplines.

Un point presse consacré au bilan de l’opération s’est récemment tenu, en présence d’Armel Chabane, vice-président du Département de la Moselle délégué au Sport, à la Culture, à la Vie associative et au Bénévolat.

L’expérience doit désormais permettre de mesurer l’intérêt de ce type d’équipement temporaire pour compléter les infrastructures sportives existantes et faciliter la pratique d’activités physiques en plein air. La collectivité entend poursuivre cette dynamique aux côtés des communes et des acteurs locaux afin de faire vivre le sport au plus près des habitants.