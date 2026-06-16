Dans l'Oise, Gladisse Maninga va lancer la première collection

Accompagnée par les incubateurs Incubatest BGE et iTerra, Gladisse Maninga s'apprête à créer officiellement sa marque de vêtements premium Gladisse. «Depuis mon plus jeune âge, j'ai été passionnée par la mode», explique la jeune femme, qui doit notamment à ses parents d'origine congolaise cette transmission de la culture de la sape.

Après un BTS métiers de la mode et du vêtement au lycée Jules Uhry à Creil, elle a achevé ses études par un bachelor en stylisme de mode au sein d'une école parisienne. «Je suis sortie major de ma promotion, c'est le jury qui m'a encouragée à utiliser ma créativité dans un projet entrepreneurial», explique-t-elle. Un conseil qu'elle va appliquer prochainement en lançant, d'ici fin 2026, sa première collection.

Des séries limitées durables

Avec sa marque, Gladisse Maninga entend rendre hommage à la diversité culturelle en mariant des inspirations congolaises et marocaines. En mai, sa démarche lui vaut d'ailleurs de recevoir le prix des maîtres innovants décerné par l’ONG Croissance Peace. «J'utilise des couleurs chaudes comme le paprika, le curry, le curcuma, mais aussi des broderies, de la sérigraphie, des éléments forts qui sont ma signature», explique la créatrice. Cette collection s'inspire des premières créations de Gladisse Maninga, réalisées pendant ses études. «Ce ne sont pas juste des vêtements, mais des pièces limitées qui racontent mon histoire. Des petites œuvres d'art qui concentrent toute ma créativité», confie la jeune entrepreneuse.

Celle-ci a choisi d'utiliser des tissus dormants de grandes maisons de couture et de localiser intégralement la fabrication dans des ateliers français. «Maintenant que je les ai identifiés, nous allons passer à toute la partie patronage. De mon côté, je ferai moi-même les bijoux, notamment à partir des chutes de tissus», précise la styliste, très attachée à la durabilité de ses créations. Pour son lancement, la jeune femme mise sur une boutique en ligne, une présence dans les salons professionnels tels que Who's Next, des pop-up stores, ainsi que des influenceuses mode pour accroître sa visibilité.

Une préparation minutieuse

Si Gladisse Maninga maîtrise parfaitement son métier, elle a souhaité apprendre celui de cheffe d'entreprise avant de se lancer, notamment auprès de BGE Picardie. «Cela m'a permis d'acquérir des notions que je n'avais pas. C'est grâce à cet accompagnement que j'ai construit mon business plan, défini ma stratégie de communication et consolidé mon dossier financier. Aujourd'hui, je me sens pleinement prête à lancer le projet», assure-t-elle.

Pour consolider sa marque, Gladisse Maninga entend, outre la vente de ses créations, proposer un service de retouche, de réparation et de personnalisation sur mesure, ainsi qu'un service de conseil en stylisme et de formation. «La transmission est quelque chose de très important pour moi. Je suis heureuse de partager mon savoir-faire», conclut-elle.