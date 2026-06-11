Les «Balades musicales» sont présentes depuis la première édition de Minuit avant la Nuit. Proposées en partenariat avec Art & Jardins Hauts-de-France, les organisateurs du Festival international de jardins dans les hortillonnages d'Amiens, elles symbolisent une signature du festival musical. «Les balades musicales sont des parenthèses enchantées, confie la direction artistique de La Lune des Pirates, organisatrice de Minuit avant la Nuit. Si elles prennent place à deux pas des concerts du parc Saint-Pierre, elles sont aussi à des années-lumière de ceux-ci».

En embarquant à bord d’une des barques électriques du Festival international de jardins, les spectateurs et spectatrices quittent l’excitation du centre-ville pour se retrouver dans une bulle : «Un cadre propice à l’évasion, à la découverte artistique et un débarquement sur une île pour un concert privé d’un ou d'une artiste», confirme la direction du festival. Albin de la Simone, Cléa Vincent ou encore Oete ont notamment été programmés les années précédentes.

Les places vendues en quelques minutes

Cette année encore, quatre balades sont proposées les samedi 13 et dimanche 14 juin avec chaque jour un artiste surprise qui assurera deux représentations. Mais cette programmation originale est victime de son succès : tous les créneaux sont d'ores et déjà complets pour cette édition : «Les places, très limitées, ont été mises en vente en avril sur la billetterie du festival. La totalité des places s’est vendue en quelques minutes…»

Qu'à cela ne tienne, Minuit avant la Nuit se poursuit sur les scènes du parc Saint-Pierre samedi et dimanche. La journée du dimanche 14 juin, de 12h à 18h, est même gratuite avec ses trois affiches : Sorvina, Aâma et Manoah.