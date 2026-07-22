Le concept Beer's Corner débarque à Laon

Beer's Corner débarque à Laon, au sein de la ZAC du Champ du Roy, un emplacement stratégique visible depuis la Nationale 2. Et derrière ce projet, on retrouve Peggy et Fabien Mertens, un couple d'entrepreneurs déjà expérimentés dans la restauration, qui souhaite aujourd'hui créer un véritable lieu de vie où l'on vient autant pour partager un moment que pour découvrir des bières artisanales. Dernièrement, le couple avait créé son foodtruck belge Le Ketje de Bruxelles à Soissons. Un concept spécialisé dans les authentiques frites belges cuites à la graisse de bœuf, qui rencontre rapidement son public. Mais le couple souhaitait créer un lieu où la clientèle puisse rester et passer un bon moment.

Un concept né dans l'Oise

Peggy et Fabien Mertens font connaissance avec le concept Beer's Corner en découvrant le bar de Crépy-en-Valois. Ils rencontrent alors Florian Dumoutier et Damien Amico, cofondateurs de l'enseigne. Pendant près d'un an et demi, les deux entrepreneurs sont accompagnés dans chaque étape du projet : études de marché, recherche du local, financement bancaire, conception du futur établissement ou encore formation autour de l'univers de la bière. «Nous avons tout de suite eu un excellent contact avec Florian et Damien, raconte le couple. Ils sont présents, disponibles et impliqués à chaque étape. On ressent réellement l'esprit familial du réseau».

Le Beer's Corner de Laon propose près de 180 m² d'espace dédié à la clientèle, au sein d'un établissement de 234 m², complété par une terrasse de 60 m². «Notre souhait est de créer un espace pour que tout le monde se retrouve au même endroit : familles, collègues, étudiants, artisans ou cadres. Nous voulons que chacun se sente bien et ait envie de rester», précise le couple qui démarre cette nouvelle aventure. La clientèle y retrouvera une large sélection de bières artisanales pression et bouteilles, des tapas et planches de charcuterie et fromages de qualité à composer soi-même, ainsi qu'une programmation d'animations qui évoluera selon les attentes de la clientèle locale. Quiz interactifs, karaokés, retransmissions sportives, tournois de jeux vidéo ou encore événements thématiques viendront progressivement rythmer la vie du bar.