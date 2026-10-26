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Dans le Valenciennois, l’UE accompagne Alstom à hauteur de 10 millions d'euros

Le constructeur ferroviaire bénéficie de fonds européens pour accompagner la modernisation de ses processus. Selon la Région Hauts-de-France, qui gère ces financements, les projets soutenus doivent contribuer à améliorer la fiabilité des trains. 

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Alstom doit recevoir 10 millions d'euros de fonds européens sur son site de Petite-Forêt, dans le Valenciennois. © John MACDOUGALL

Alstom doit recevoir 10 millions d'euros de fonds européens sur son site de Petite-Forêt, dans le Valenciennois. © John MACDOUGALL

Par Marine Tesse
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 26 octobre 2026 - Mis à jour le 26 octobre 2026

Alstom, qui a réalisé 19 milliards d'euros de chiffre d’affaires en 2025 et compte près de 88 000 collaborateurs, doit recevoir 10 millions d'euros de fonds européens sur son site de Petite-Forêt, quatre de ses projets d'innovation figurant parmi les 172 retenus en Hauts-de-France le 15 octobre dernier par le comité unique de programmation de l'UE. Le constructeur ferroviaire mise notamment sur l'intelligence artificielle pour moderniser ses processus industriels. 

Micro-batteries et patrimoine 

  • À Lille, des équipes du CNRS et de l’Université développent des micro-batteries nouvelle génération, pour lesquelles elles reçoivent 833 000 euros. 
  • À Hesdin-la-Forêt (Pas-de-Calais), près de 3 millions d'euros financeront entre autres la restauration du beffroi et la mise en valeur de monuments historiques.
  • À Beauvais, La Brosserie française a obtenu400 000 euros de fonds européens pour augmenter sa capacité annuelle de 15 millions d’unités de brosses à dents. 