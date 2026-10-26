Alstom, qui a réalisé 19 milliards d'euros de chiffre d’affaires en 2025 et compte près de 88 000 collaborateurs, doit recevoir 10 millions d'euros de fonds européens sur son site de Petite-Forêt, quatre de ses projets d'innovation figurant parmi les 172 retenus en Hauts-de-France le 15 octobre dernier par le comité unique de programmation de l'UE. Le constructeur ferroviaire mise notamment sur l'intelligence artificielle pour moderniser ses processus industriels.

Micro-batteries et patrimoine

À Lille, des équipes du CNRS et de l’Université développent des micro-batteries nouvelle génération, pour lesquelles elles reçoivent 833 000 euros.

À Hesdin-la-Forêt (Pas-de-Calais), près de 3 millions d'euros financeront entre autres la restauration du beffroi et la mise en valeur de monuments historiques.