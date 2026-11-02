DBT retrouve des couleurs et réalise un exercice 2026 positif

Parmi les points importants à retenir dans les résultats du premier semestre 2026, le groupe DBT a enregistré un chiffre d’affaires (CA) consolidé de 3,7 M€, en légère baisse de 3% par rapport à la même période de l’exercice précédent. R3 affiche une forte croissance avec un doublement de son chiffre d’affaires à 1,5 M€ porté par l’ouverture de nouveaux sites (+15 sur le semestre) et une hausse d’environ deux tiers du nombre de charges à près de 100 000. La part de R3 dans le revenu global atteint 41% en progression de 22 points par rapport au 1er semestre 2025. A contrario l’activité de DBT CEV (1,4 M€) s’établit en retrait (-47%), conformément au recentrage engagé par le groupe pour favoriser les bornes rapides à plus forte valeur ajoutée et dans un environnement de marché plus sensible aux prix.

L’EBE du 1er semestre 2026 s’établit à -1,5M€ en amélioration de 12% par rapport au 1er semestre 2025. La réduction de l’insuffisance brute d’exploitation s’explique, d’une part, par l’amélioration de 5 points de la marge brute (achats consommés / production de l’exercice), effet consécutif à l’évolution du mix produit dans la production de DBT CEV, et d’autre part, par une baisse des frais de personnel (-0,1 M€) liée aux mesures de réorganisation prises par DBT.

« 2026 marque un tournant pour DBT. Les investissements réalisés depuis 2022 sur R3, avec le soutien de nos co-investisseurs, portent leurs fruits : notre réseau génère désormais 41 % du chiffre d’affaires du groupe. Nous avons clarifié notre offre autour de deux marques, R3 pour le grand public et R3 Pro pour les entreprises. L’accueil réservé à R3 Pro nous conforte dans notre choix : l’électrification des flottes professionnelles est aujourd’hui le segment le plus dynamique du marché, et c’est là que nous allons accélérer » confirme Alexandre Borgoltz, Directeur Général de DBT.