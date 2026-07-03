Depuis Seclin, Exquado hydrate les collaborateurs partout en France

Depuis ce bâtiment flambant neuf de Seclin – où se sont installées les équipes depuis trois ans –, Exquado livre toute la France mais aussi la Belgique, la Suisse et le Luxembourg. Et en ce mois de juillet, le service après-vente est on ne peut plus sur la brèche : «Quand il fait chaud, les fontaines sont davantage sollicitées et c'est irritant quand ça ne fonctionne pas alors qu'on ne se rend pas compte quand elles sont en service !» confirme Antoine-Nicolas Motte. Il dirige aujourd'hui les 100 salariés de cette PME aux 13 millions d'euros de chiffre d'affaires, fondée par son père en 1998.

Si à l'origine, l'activité était concentrée sur la commercialisation d'osmoseurs et d'adoucisseurs pour les particuliers, le virage s'est opéré dans les années 2000 lorsqu'Exquado – contraction d'expérience et de qualité de l'eau – évolue vers un modèle B to B avec la location de fontaines filtrantes pour les entreprises allant de la PME aux grands groupes, tous secteurs d'activité confondus, avec une particularité : «Nous proposons des fontaines filtrantes : on y verse de l'eau du robinet, le filtre enlève les particules chimiques et bactériologiques et on peut obtenir de l'eau plate ou pétillante» explique-t-il. Sans pour autant oublier les fontaines classiques, de type bonbonnes, même si elles ne représentent aujourd'hui qu'une faible part de l'activité.

Une fontaine made in France

Exquado compte un parc de 25 000 fontaines installées – dont 350 bonbonnes – sur le territoire national, ce qui en fait le troisième acteur français et indépendant, derrière les mastodontes Culligan (Etats-Unis) et Elis (France). Un marché très concurrentiel, caractérisé par une multitude de petits acteurs. «Le marché est en croissance de 15 à 20% sur les trois dernières années». Là où Exquado fait la différence, c'est sur la variété de sa gamme, en termes de prix et de prestations ainsi que sur un service technique chevronné.

Il y a quatre mois, l'entreprise a même lancé une nouvelle fontaine, Eddy, fabriquée dans la Drôme, avec 70% de composants français, certes plus chère de 20% mais qui entre dans les politiques d'achat des entreprises à impact. Exquado propose aussi des modèles plus premium en verre ou en acier par exemple. Ce qui lui permet de travailler avec des enseignes de luxe, notamment celles du groupe LVMH. En croissance de 20% en 2025, Exquado est aussi une entreprise sociétale : 10% de ses collaborateurs sont actionnaires.