Des managers en difficulté et en quête de solutions

Entreprises
Groupe Diruy : 70 ans et en pleine croissance
27/08/2026 Benoît Maleplate
Amiens (80)
Manager, c’est gérer une pluralité de missions - entre pilotage de l’activité, gestion des urgences, accompagnement des équipes et production - sans avoir toujours les moyens et le temps de se concentrer sur ce qui devrait être au cœur du métier : l’humain. Face à ces difficultés clairement établies, les solutions peuvent passer par des formations et par une évolution de l’organisation du travail.
© D.R
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Entreprises
26/08/2026 Amandine Pinot
Bénifontaine (62)
Retrouvez la fiche complète de la commune de Saint-Quentin avec sa localisation, sa population et les coordonnées de la mairie et des services de proximité.Découvrir la commune