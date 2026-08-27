Des managers en difficulté et en quête de solutions

Décryptage

Manager, c’est gérer une pluralité de missions - entre pilotage de l’activité, gestion des urgences, accompagnement des équipes et production - sans avoir toujours les moyens et le temps de se concentrer sur ce qui devrait être au cœur du métier : l’humain. Face à ces difficultés clairement établies, les solutions peuvent passer par des formations et par une évolution de l’organisation du travail.