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Décryptage

Des managers en difficulté et en quête de solutions

Manager, c’est gérer une pluralité de missions - entre pilotage de l’activité, gestion des urgences, accompagnement des équipes et production - sans avoir toujours les moyens et le temps de se concentrer sur ce qui devrait être au cœur du métier : l’humain. Face à ces difficultés clairement établies, les solutions peuvent passer par des formations et par une évolution de l’organisation du travail.

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Par Morgan Gheeraert
La Gazette Picardie
Publié le 27 août 2026 - Mis à jour le 27 août 2026
<p>Les managers top (direction générale) ou middle (cadres intermédiaires) font face aujourd’hui à de nombreuses difficultés dont la multiplicité des tâches et le manque de temps ou de moyens pour les mener à bien. L’étude Anact et Malakoff Humanis intitulée «Manager, c’est tout un travail» réalisée au printemps dernier, s’intéresse au regard de ces managers sur leur propre activité. Il en ressort que leur rôle est multifacette et va bien au-delà du pilotage d’activité. Les managers déclarent mener au quotidien un large spectre d’activités qui recouvrent non seulement leur cœur de métier histo.

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