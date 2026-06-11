Dieppe mise sur le numérique pour valoriser son patrimoine

Dieppe poursuit la modernisation de sa politique de valorisation patrimoniale avec le déploiement de plusieurs parcours numériques accessibles gratuitement sur l’application Wivisites. Les visiteurs peuvent désormais découvrir l’histoire de la ville à travers trois thématiques principales : le tour du bassin, le quartier du Pollet et les lieux emblématiques qui ont marqué le développement de la cité maritime. Les contenus sont proposés en français, en anglais et en allemand afin de répondre aux attentes d’une clientèle touristique diversifiée.

Ces parcours permettent de mieux comprendre l’évolution historique de Dieppe, depuis son développement autour des activités portuaires jusqu’à son rôle dans les échanges maritimes avec l’Angleterre. Le circuit consacré au bassin revient notamment sur l’histoire du port et de la pêche, tandis que celui du Pollet met en lumière l’influence des activités maritimes sur l’urbanisme et la vie quotidienne des habitants. Un troisième itinéraire invite à découvrir les principaux édifices et sites qui ont façonné l’identité de la ville.

En complément de cette offre numérique, Dieppe Ville d’art et d’histoire propose également plusieurs balades autonomes sous forme de livrets. Certaines sont consacrées à la mémoire de la Commune de Paris, d’autres aux écrivains qui ont séjourné dans la ville ou encore à l’histoire maritime locale. Cette diversité de formats permet d’élargir les publics et de prolonger la durée de visite sur le territoire.

Le patrimoine numérique, un nouvel outil d’attractivité territoriale

À l’échelle nationale, les collectivités investissent de plus en plus dans les outils numériques pour promouvoir leur patrimoine culturel et touristique. Applications mobiles, visites interactives, parcours géolocalisés ou contenus multilingues deviennent progressivement des composantes essentielles de l’offre touristique. Ces solutions permettent aux visiteurs de découvrir les territoires de manière autonome tout en améliorant l’accessibilité de l’information.



