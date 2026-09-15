Les associations étudiantes dijonnaises sont invitées à présenter leurs initiatives lors de la Soirée des Associations Étudiantes. Organisé le 14 octobre à La Vapeur, l’événement réunira des étudiants engagés autour de leurs projets et de plusieurs animations.

Des prix pour les projets étudiants

Cette soirée est organisée et financée par l’Université Bourgogne Europe, Dijon Métropole, la Ville de Dijon, le CROUS Bourgogne Franche-Comté, Info Jeunes BFC et la Région Bourgogne Franche-Comté. Elle doit permettre aux associations de faire connaître leurs actions et de partager leurs initiatives.

Les projets présentés peuvent relever de plusieurs domaines : social, solidaire, culturel, environnemental ou citoyen. Les projets retenus pourront bénéficier de prix compris entre 150 et 800 euros. L’appel à projets constitue également une occasion de présenter son association, ses actions et son engagement auprès d’un public plus large.

Un rendez-vous festif à La Vapeur

La soirée proposera aussi un temps de rencontre entre associations étudiantes. Les participants pourront découvrir les initiatives des autres structures et échanger autour de leurs projets dans une ambiance conviviale.

Plusieurs animations sont prévues, dont un grand quiz, des stands ludiques et de la restauration sur place. Des lots seront également à gagner tout au long de l’événement.

L’inscription à la soirée est gratuite, mais obligatoire. Les associations étudiantes souhaitant participer sont invitées à remplir le formulaire d’inscription, disponible en ligne, avant le 4 octobre.







