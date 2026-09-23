Dijon : Les Trophées du MOCI mettent l’export régional à l’honneur





Les entreprises de Bourgogne Franche-Comté tournées vers les marchés internationaux sont invitées à présenter leur parcours dans le cadre des Trophées du MOCI 2026. La remise des prix se déroulera le jeudi 19 novembre, de 17 h à 19 h 30, à la CCI Bourgogne Franche-Comté, à Dijon.

Cette compétition s’adresse aux entreprises qui ont développé leur présence à l’international, conquis de nouveaux marchés, déployé une innovation à l’étranger ou fait de l’export un moteur de leur développement. Les Trophées distinguent différents profils d’entreprises à travers quatre catégories.

Quatre catégories pour les entreprises

Le Trophée Innovation concerne les entreprises dont les innovations technologiques participent à leur développement international. Le Trophée ETI est ouvert aux entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 50 millions d’euros. Le Trophée PME concerne celles dont le chiffre d’affaires est inférieur à ce seuil. Enfin, le Trophée Startup s’adresse aux entreprises de moins de dix ans ayant intégré l’international dans leur stratégie de développement.

Les entreprises lauréates au niveau régional pourront ensuite représenter la Bourgogne Franche-Comté lors de la finale nationale des Trophées du MOCI à Bercy, à Paris. Le dispositif prévoit en effet une sélection régionale avant la grande finale nationale.

La soirée du 19 novembre sera également ouverte au public. De 17 heures à 18 h 30, les entreprises finalistes présenteront leur activité avant le vote et la remise des prix. Un cocktail et un temps de networking sont ensuite prévus jusqu’à 19 h 30.



